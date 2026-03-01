الخارجية الأردنية تستدعي القائم بأعمال سفارة إيران وتبلغه رسالة احتجاج وإدانة على الاعتداءات

عمان-سانا

استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم الأحد، القائمَ بأعمال سفارة إيران في عمّان، وأبلغته رسالة احتجاج شديدة اللهجة إلى حكومته على الاعتداءات التي استهدفت أراضي الأردن ودولاً عربية شقيقة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الوزارة أبلغت القائم بالأعمال إدانتها على الاعتداءات التي تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة الأردن والدول العربية، وخرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيداً مرفوضاً يهدد سلامة المواطنين والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

ونقلت الوكالة عن الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي قوله، “إن الوزارة أبلغت القائمَ بالأعمال ضرورة الوقف الفوري للهجمات التي تستهدف الأردن، واحترام سيادته وسلامة أراضيه، والالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار”.

وأكد المجالي أن الوزارة أبلغت القائمَ بالأعمال بشكل حاسم، أن الأردن سيتخذ جميع الخطوات المتاحة واللازمة لحماية سلامة مواطنيه وأمنه وسيادته.

وتعرض الأردن لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة إلى جانب عدد من الدول الخليجية، في أعقاب الهجوم الأمريكي والإسرائيل على أهداف داخل الأراضي الإيرانية.