الخارجية الأردنية تستدعي القائم بأعمال سفارة إيران وتبلغه رسالة احتجاج وإدانة على الاعتداءات

Secretary Pompeo Arrives at the Ministry of Foreign Affairs in Jordan 31721973077 الخارجية الأردنية تستدعي القائم بأعمال سفارة إيران وتبلغه رسالة احتجاج وإدانة على الاعتداءات

عمان-سانا

استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم الأحد، القائمَ بأعمال سفارة إيران في عمّان، وأبلغته رسالة احتجاج شديدة اللهجة إلى حكومته على الاعتداءات التي استهدفت أراضي الأردن ودولاً عربية شقيقة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الوزارة أبلغت القائم بالأعمال إدانتها على الاعتداءات التي تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة الأردن والدول العربية، وخرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيداً مرفوضاً يهدد سلامة المواطنين والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

ونقلت الوكالة عن الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي قوله، “إن الوزارة أبلغت القائمَ بالأعمال ضرورة الوقف الفوري للهجمات التي تستهدف الأردن، واحترام سيادته وسلامة أراضيه، والالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار”.

وأكد المجالي أن الوزارة أبلغت القائمَ بالأعمال بشكل حاسم، أن الأردن سيتخذ جميع الخطوات المتاحة واللازمة لحماية سلامة مواطنيه وأمنه وسيادته.

وتعرض الأردن لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة إلى جانب عدد من الدول الخليجية، في أعقاب الهجوم الأمريكي والإسرائيل على أهداف داخل الأراضي الإيرانية.

بكين تطالب واشنطن بوقف تسليح تايوان فوراً بعد الإعلان عن صفقة أسلحة
التعاون الخليجي يطالب بفتح معابر غزة لإدخال المساعدات
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: رؤية “إسرائيل الكبرى” مشروع استعماري توسعي خطير
الاتحاد الأوروبي ودول “ميركوسور” يوقعان اتفاقية تجارة حرة تاريخية
اليونيسف: الوضع في قطاع غزة كارثي ولا بد من زيادة الدعم الإنساني
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك