الدفاع الإماراتية تعلن اعتراض وتدمير 137 صاروخاً و209 طائرات مسيرة منذ بدء الهجوم الإيراني

أبو ظبي-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن قواتها ومنظومات دفاعها الجوي تمكنت من اعتراض، وتدمير مئات الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقت باتجاه أراضي الدولة منذ بدء الهجوم الإيراني، مؤكدةً جاهزية قواتها للتعامل مع مختلف التهديدات.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عن الوزارة قولها في بيان اليوم الأحد: “إنه ومنذ بدء الهجوم تم رصد 137 صاروخاً باليستياً إيرانياً تم إطلاقها تجاه الدولة، نجحت الوسائط الدفاعية في تدمير 132 منها، بينما سقطت خمسة صواريخ في المياه الإقليمية، كما تم رصد 209 طائرات مسيرة، جرى اعتراض 195 منها، فيما سقطت 14 طائرة أخرى داخل أراضي ومياه الدولة، ما أسفر عن وقوع بعض الأضرار الجانبية”.

وأوضحت الوزارة أن عمليات التصدي الفعّال أدت إلى تساقط شظايا في مناطق متفرقة، تسببت بأضرار مادية بسيطة في عدد من المنشآت المدنية، مشيرةً إلى أن الجهات المختصة باشرت على الفور باتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة السكان، وتأمين المواقع المتأثرة.

وجددت الوزارة إدانتها للاعتداءات الإيرانية بأشد العبارات، واصفةً إياها بـ “التصعيد الخطير والعمل الجبان” الذي يهدد أمن المدنيين، ويقوض الاستقرار، ومؤكدةً أن هذا الاستهداف يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية وللقانون الدولي.

وشنت إيران صباح أمس السبت، اعتداءات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة على كل من السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، ما أثار موجة واسعة من الإدانات، وجاءت هذه الاعتداءات عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على الأراضي الإيرانية.