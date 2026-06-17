وزير الخارجية الألماني يطالب بمزيد من الوضوح قبل الانضمام إلى مهمة لتأمين مضيق هرمز

برلين-سانا

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول: إن الظروف لم تكتمل بعد لبحث مشاركة بلاده في مهمة دولية محتملة لتأمين مضيق هرمز، مشدداً على ضرورة توفير مزيد من الوضوح قبل أي قرار حكومي بهذا الشأن.

وأوضح فاديفول خلال مشاركته في منتدى ألماني- بولندي في برلين، أن الحكومة الألمانية تحتاج إلى معطيات أوضح قبل صياغة أي تفويض للمشاركة في مثل هذه المهمة، مؤكداً أن هناك “على الأقل عدم وضوح” في المرحلة الحالية حول الإطار العام للعملية، وفقاً لرويترز.

وأضاف الوزير: إنه لا يمكن الاكتفاء بما ينشر في البيانات الصحفية لفهم تفاصيل الاتفاق الإطاري المتداول بين الولايات المتحدة وإيران، معتبراً أن بلاده بحاجة إلى معرفة مضمون أي اتفاق بشكل دقيق قبل تحديد موقفها.

وشدّد فاديفول على أن أي مهمة في المنطقة البحرية تتطلب أيضاً موافقة الدول المجاورة لضمان إمكانية تنفيذها، في إشارة إلى تعقيدات الوضع الأمني والسياسي في منطقة الخليج ومحيط مضيق هرمز.

وتأتي هذه التصريحات في ظل نقاشات دولية متزايدة حول ترتيبات أمن الملاحة في الممرات البحرية الاستراتيجية، وسط استمرار التوترات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، والحركة البحرية في المنطقة.