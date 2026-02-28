الخارجية القطرية تستدعي السفير الإيراني وتعبر عن احتجاجها الشديد واستيائها لاستهداف قطر

الدوحة-سانا

استدعت وزارة الخارجية القطرية، اليوم السبت، سفير إيران في قطر، علي صالح آبادي، وعبرت عن احتجاجها الشديد واستيائها البالغ ورفضها القاطع لاستهداف الأراضي القطرية، معتبرة أن هذا الاعتداء يُشكّل انتهاكاً سافراً لسيادتها، وتهديداً لأمنها، وخرقاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد وزير الدولة بالوزارة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي في منشور على منصة إكس، أن تكرار هذا الاستهداف يُعد تصرفاً طائشاً وغير مسؤول، ويتنافى تماماً مع مبدأ حسن الجوار والعلاقات بين البلدين، لافتاً إلى أن استمرار مثل هذه التصرفات سيؤدي حتماً إلى تداعيات خطيرة على العلاقات الثنائية، ولا سيما وأن قطر عملت بجد في دعم الحلول الدبلوماسية لخفض التصعيد.

وشدد الخليفي على ضرورة العودة فوراً للحوار والمسارات الدبلوماسية لحل الخلافات وإيقاف العمليات العسكرية التي تُشكل تهديداً مباشراً للأمن والسلم في المنطقة.

وفي وقت سابق اليوم أدانت وزارة الخارجية القطرية بشدة في بيان اعتداء إيران على الأراضي القطرية، مؤكدة أنه يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها الوطنية، ومساساً مباشراً بأمنها وسلامة أراضيها، وتصعيداً مرفوضاً يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وشنت إيران صباح اليوم السبت، اعتداءات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة على كل من السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، ما أثار موجة واسعة من الإدانات، وجاءت هذه الاعتداءات عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على الأراضي الإيرانية.