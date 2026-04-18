ماراثون التراث في دمشق.. حكاية مدينة تحتفل بهويتها
القنصلية السورية في بون.. إجراءات لتطوير الخدمات وتسهيل معاملات أبناء الجالية
منافسات قوية في اختتام بطولة دمشق للشطرنج
طلاب درعا يزورون المركز الوطني للمتميزين بحمص.. تجارب علمية ودروس تطبيقية للمتفوقين
عنصر في ميليشيا “الدفاع الوطني” يواجه القضاء الهولندي بتهم تعذيب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية
عبر الحافلة الثقافية والأنشطة الميدانية، مديرية ثقافة حمص تنشر الفرح في “نيسان حمص”
تشييع شهداء الجيش الذين ارتقوا بانفجار موقع يضم مخلفات حرب تم تفكيكها من أماكن مختلفة بدرعا
نادي خان شيخون يفرض التعادل على ضيفه أهلي حلب في الدوري السوري الممتاز
