ارتفاع حصيلة الزلزال المزدوج في فنزويلا إلى 2645 قتيلاً

كراكاس-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين المدمّرين اللذين ضربا فنزويلا إلى 2645 قتيلاً.

وبحسب أرقام رسمية جديدة نُشرت الجمعة وفق فرانس برس، فإن عدد الجرحى بلغ 12 ألفاً، فيما لا يزال آلاف الأشخاص في عداد المفقودين.

وأفادت حصيلة سابقة أعلنتها الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز، بمصرع 2595 شخصاً.

وكان زلزالان قويان تخطت شدتهما سبع درجات ضربا فنزويلا في الـ 24 من حزيران، وأسفرا عن انهيار عشرات المجمّعات السكنية، معظمها في منطقة لا غوايرا الساحلية شمال العاصمة كاراكاس.

يشار إلى أن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية، أرسلت في الـ 27 من حزيران فريق إنقاذ سورياً ‏دولياً إلى فنزويلا، للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ والاستجابة الإنسانية عقب ‏الزلزالين، بالتعاون مع فريق الإنقاذ الدولي التابع لقوة الأمن الداخلي في دولة قطر ‌‏(لخويا).‏