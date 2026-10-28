أبحاث علمية وتشخيص مخبري في مختبرات الميكروبيولوجيا ‌‏والمناعيات بالطاقة الذرية

دمشق-سانا‏

تشكل مختبرات الميكروبيولوجيا والمناعيات في هيئة الطاقة ‏الذرية ‏السورية أحد المكونات البحثية والمخبرية المتخصصة في ‏دراسة ‏الأحياء الدقيقة الممرضة والاستجابة المناعية لها، من ‏خلال إجراء ‏الأبحاث والاختبارات المخبرية التي تسهم في ‏تطوير وسائل ‏التشخيص والوقاية من الأمراض المعدية، ‏وتعزيز القدرات الوطنية ‏في مجال الصحة العامة‎.‎

أبحاث متخصصة وتشخيص مخبري

قال عبد الحميد قطيني مدير المكتب الإعلامي في الهيئة في ‏تصريح لـ ‏سانا اليوم الأربعاء: إن المختبرات تعمل على دراسة ‏الأحياء الدقيقة، بما فيها البكتيريا ‏والفيروسات والفطريات ‏والطفيليات، وفهم طبيعة تفاعلها مع ‏الجهاز المناعي، إلى جانب ‏دراسة الأمراض المستوطنة والوبائية ‏في سوريا، وعزل ‏الميكروبات وتصنيفها وحفظ سلالاتها لأغراض ‏البحث العلمي‎.‎

وبين قطيني أن المختبرات تولي اهتماماً خاصاً بدراسة مقاومة ‌‏البكتيريا للصادات الحيوية، وإجراء الاختبارات المخبرية لتحديد ‌‏حساسيتها للمضادات المختلفة، بما يوفر معطيات علمية تدعم ‌‏الأبحاث المرتبطة بمواجهة العدوى البكتيرية وتحسين أساليب ‌‏التشخيص‎.‎

سلامة الغذاء والماء وتقييم اللقاحات

وأوضح قطيني أن مجالات عمل المختبرات تمتد إلى التحقق من ‌‏السلامة الميكروبية للغذاء والماء، ودراسة السمية الخلوية لبعض ‌‏المركبات والأدوية، إضافة إلى تقييم فعالية اللقاحات المستوردة ‌‏والمنتجة محلياً، وتطوير طرائق التشخيص والاختبارات ‏المناعية‌،‏ كما تشمل أنشطتها البحثية دراسة تأثيرات الإشعاع على ‏الأحياء ‏الدقيقة، والاستفادة من النتائج العلمية في تطوير ‏التطبيقات البحثية ‏والمخبرية ذات الصلة‎.‎

مفهوم الصحة الواحدة

وتعتمد المختبرات في توجهاتها البحثية وفق قطيني ‏على مفهوم ‌‏”الصحة الواحدة”، القائم على الترابط بين صحة ‏الإنسان ‏والحيوان والبيئة، من خلال دراسة الأمراض المشتركة ‌‏والناشئة، والمساهمة في رصد العوامل الممرضة وفهم طرق ‌‏انتقالها، بما يدعم الجهود العلمية الرامية إلى الحد من انتشار ‌‏الأمراض والأوبئة‎.‎

ولفت قطيني إلى أن المختبرات تعمل كذلك على تطوير ‏البروتوكولات والإجراءات ‏المخبرية وتوحيدها بما يتوافق مع ‏المعايير العلمية الدولية، بما ‏يسهم في تحسين جودة النتائج، ‏وتعزيز موثوقية التحاليل والأبحاث‎.‎

دعم البحث العلمي والصحة العامة

وأشار قطيني إلى أن أنشطة المختبرات تأتي في إطار الدور ‏البحثي ‏والتطبيقي الذي تضطلع به هيئة الطاقة الذرّية السورية ‏في ‏المجالات الطبية والحيوية، وسعيها إلى توظيف الإمكانات ‏العلمية ‏والتقنيات المخبرية في خدمة القطاعات الصحية ‏والبحثية‎.‎

وتسهم هذه المختبرات في تعزيز منظومة البحث العلمي ‏والتشخيص ‏المخبري في سوريا، وتطوير المعرفة المتعلقة ‏بالأمراض المعدية ‏والمناعة، بما يدعم حماية الصحة العامة ‏ومواكبة التطورات العلمية ‏والتقنية في هذا المجال‎.‎