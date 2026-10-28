أبحاث علمية وتشخيص مخبري في مختبرات الميكروبيولوجيا ‌‏والمناعيات بالطاقة الذرية

دمشق-سانا
تشكل مختبرات الميكروبيولوجيا والمناعيات في هيئة الطاقة الذرية السورية أحد المكونات البحثية والمخبرية المتخصصة في دراسة الأحياء الدقيقة الممرضة والاستجابة المناعية لها، من خلال إجراء الأبحاث والاختبارات المخبرية التي تسهم في تطوير وسائل التشخيص والوقاية من الأمراض المعدية، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الصحة العامة.
أبحاث متخصصة وتشخيص مخبري
قال عبد الحميد قطيني مدير المكتب الإعلامي في الهيئة في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء: إن المختبرات تعمل على دراسة الأحياء الدقيقة، بما فيها البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات، وفهم طبيعة تفاعلها مع الجهاز المناعي، إلى جانب دراسة الأمراض المستوطنة والوبائية في سوريا، وعزل الميكروبات وتصنيفها وحفظ سلالاتها لأغراض البحث العلمي.
وبين قطيني أن المختبرات تولي اهتماماً خاصاً بدراسة مقاومة البكتيريا للصادات الحيوية، وإجراء الاختبارات المخبرية لتحديد حساسيتها للمضادات المختلفة، بما يوفر معطيات علمية تدعم الأبحاث المرتبطة بمواجهة العدوى البكتيرية وتحسين أساليب التشخيص.
سلامة الغذاء والماء وتقييم اللقاحات
وأوضح قطيني أن مجالات عمل المختبرات تمتد إلى التحقق من السلامة الميكروبية للغذاء والماء، ودراسة السمية الخلوية لبعض المركبات والأدوية، إضافة إلى تقييم فعالية اللقاحات المستوردة والمنتجة محلياً، وتطوير طرائق التشخيص والاختبارات المناعية، كما تشمل أنشطتها البحثية دراسة تأثيرات الإشعاع على الأحياء الدقيقة، والاستفادة من النتائج العلمية في تطوير التطبيقات البحثية والمخبرية ذات الصلة.
مفهوم الصحة الواحدة
وتعتمد المختبرات في توجهاتها البحثية وفق قطيني على مفهوم ”الصحة الواحدة”، القائم على الترابط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، من خلال دراسة الأمراض المشتركة والناشئة، والمساهمة في رصد العوامل الممرضة وفهم طرق انتقالها، بما يدعم الجهود العلمية الرامية إلى الحد من انتشار الأمراض والأوبئة.
ولفت قطيني إلى أن المختبرات تعمل كذلك على تطوير البروتوكولات والإجراءات المخبرية وتوحيدها بما يتوافق مع المعايير العلمية الدولية، بما يسهم في تحسين جودة النتائج، وتعزيز موثوقية التحاليل والأبحاث.
دعم البحث العلمي والصحة العامة
وأشار قطيني إلى أن أنشطة المختبرات تأتي في إطار الدور البحثي والتطبيقي الذي تضطلع به هيئة الطاقة الذرّية السورية في المجالات الطبية والحيوية، وسعيها إلى توظيف الإمكانات العلمية والتقنيات المخبرية في خدمة القطاعات الصحية والبحثية.
وتسهم هذه المختبرات في تعزيز منظومة البحث العلمي والتشخيص المخبري في سوريا، وتطوير المعرفة المتعلقة بالأمراض المعدية والمناعة، بما يدعم حماية الصحة العامة ومواكبة التطورات العلمية والتقنية في هذا المجال.