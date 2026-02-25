مقتل خمسة أشخاص منهم منفذ الهجوم بحادثة طعن في واشنطن

واشنطن-سانا

أعلنت السلطات الأمريكية مساء أمس الثلاثاء مقتل أربعة أشخاص في حادث طعن في واشنطن، إضافة إلى منفّذ الهجوم.

ونقلت وكالة فرانس برس عن شرطة مقاطعة بيرس في الولاية قولها في بيان على تطبيق فيسبوك: “إن عناصرها استجابوا لبلاغات بشأن رجلٍ يُعتقد أنه انتهك أمر “إبعاد” في منزل قرب مدينة تاكوما في الولاية الواقعة في غرب البلاد، وقام بطعن عدة أشخاص أمام المنزل”.

وتابع البيان، أنه ولدى الوصول إلى مكان الحادث تبيّن مقتل أربعة أشخاصٍ طعناً، لتسارع الشرطة إلى فتح النار على المهاجم، وهو رجل يبلغ 32 عاماً، وقتله.

وتشهد الولايات المتحدة معدلات مرتفعة من الهجمات الفردية وحوادث الطعن وإطلاق النار، إذ تسجل سنوياً آلاف الحوادث المرتبطة باستخدام الأسلحة النارية، وغالباً ما تتركز في مناطق سكنية أو مناسبات عامة، بحسب بيانات منظمات أمريكية معنية بالعنف المسلح.