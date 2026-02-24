سيئول تدعو بيونغ يانغ إلى الامتثال لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية

سيئول-سانا

جدّدت كوريا الجنوبية دعوتها كوريا الشمالية إلى الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن برامجها النووية والصاروخية، والعودة إلى طاولة الحوار.

ونقلت وكالة “يونهاب” للأنباء عن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية قولها في بيان اليوم الثلاثاء: “إن نائب وزير الخارجية للاستراتيجية الدبلوماسية والاستخبارات جيونغ يون-دو، وجّه هذا النداء لبيونغ يانغ خلال اجتماع رفيع المستوى ضمن مؤتمر نزع السلاح، الذي عقد يوم أمس في جنيف بسويسرا”.

وقال جيونغ، بحسب بيان الوزارة: “ندعو كوريا الشمالية إلى الاستجابة لجهودنا المخلصة، والمشاركة البناءة في الحوار، وكذلك العودة إلى الامتثال الكامل لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة”، معرباً في هذا السياق عن “القلق العميق” إزاء التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا، وأضاف: إن هذا التعاون يجب أن «يتوقف فوراً»، لأنه يقوض السلام والأمن الدوليين.

وأشار جيونغ إلى أن بلاده تواصل السعي لتحقيق هدف «نزع السلاح النووي بالكامل» من شبه الجزيرة الكورية، لكنها تدرك أيضاً أن تحقيق هذا الهدف سيستغرق وقتاً طويلاً، ولهذا فهي تتبع نهجاً على مراحل، يبدأ بوقف برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية الباليستية من خلال الحوار والتفاوض، ثم ينتقل إلى التخفيض على المدى المتوسط، ويصل في النهاية إلى التفكيك على المدى الطويل.

هذا ولم تستجب بيونغ يانغ لمبادرات الحوار التي عرضها الرئيس لي جيه ميونغ بهذا الشأن، في حين قالت سيئول غير مرة: إنها ملتزمة بمساعي إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.