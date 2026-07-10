الأردن ومصر تبحثان التطورات في المنطقة وتدينان الاعتداءات الإيرانية

عمّان-سانا



بحث وزيرا الخارجية الأردني أيمن الصفدي و المصري بدر عبد العاطي اليوم الجمعة، آخر التطورات في المنطقة، وتداعيات التصعيد الخطير الذي تشهده.



وذكرت وكالة” بترا” للأنباء أن الجانبين أعربا في اتصال هاتفي عن إدانتهما الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دول عربية، وكلّ ما يمس أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة شعوبها.



وشدّد الصفدي على أنّ الأردن ستستمر في اتخاذ كلّ الخطوات اللازمة والمتاحة لحماية مواطنيها وأمنها واستقرارها وسيادتها، وتتضامن بالمطلق مع دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة في كلّ ما تتّخذه من خطوات لمواجهة الاعتداءات الإيرانية وحماية مواطنيها وأمنها واستقرارها.



بدوره أكّد عبد العاطي تضامن مصر الكامل مع المملكة الأردنية في مواجهة هذه الاعتداءات.



وكان الجيش الأردني أعلن أمس الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة له اعترضت وأسقطت ثمانية صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه الأراضي الأردنية، دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

