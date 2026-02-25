تحطم طائرة إف-16 تركية ومقتل قائدها

الأناضول

إسطنبول-سانا

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأربعاء تحطم طائرة من طراز إف -16 في ولاية باليكسير ومصرع قائدها.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن الوزارة قولها في بيان: إن “الاتصال ومعلومات التتبع لإحدى طائراتنا من طراز إف-16، والتي أقلعت من قاعدة القيادة التاسعة للطائرات النفاثة في باليكسير، انقطعت فجر اليوم، ونتيجةً لعمليات البحث والإنقاذ التي بدأت على الفور، تبيّن تحطم الطائرة”.

وأشار البيان إلى مقتل قائد الطائرة، موضحاً أن فرق الطوارئ تواصل عملها في المنطقة، فيما بدأت فرق التحقيق البحث في أسباب الحادث.

يذكر أن طائرة شحن عسكرية تركية من طراز سي-130 تحطمت في تشرين الثاني الماضي في جورجيا خلال عودتها من أذربيجان، ما أسفر عن مقتل جميع أفراد طاقمها العشرين.

