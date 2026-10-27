لجنة برلمانية تركية تقر مشروع قانون التصديق على اتفاقية “حلف مكة”

أنقرة-سانا
أقرت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، الثلاثاء، مشروع قانون يجيز التصديق على اتفاقية “حلف مكة”، الموقعة بين تركيا وباكستان والسعودية، تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة للبرلمان.
وبحسب وكالة الأناضول جاء إقرار المشروع عقب اجتماع للجنة، أجاب خلاله نائب وزير الخارجية التركي، ليفنت غومروكجو، عن أسئلة النواب بشأن الاتفاقية وتفاصيلها.
وعقب المناقشات، صوت أعضاء اللجنة لصالح مشروع القانون المتعلق بالموافقة على التصديق على الاتفاقية.
وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي فؤاد أوقطاي، أعلن في الـ 20 من الشهر الحالي أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك وصلت إلى البرلمان، مبيناً أن لجنته ستجري تقييماً شاملاً ومفصلاً لها عند إحالتها إليها.
ووقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في مكة المكرمة في السابع من آب الماضي، اتفاقية الدفاع المشترك، التي تهدف إلى تعزيز الردع المشترك في إطار رؤية تتبناها أنقرة وإسلام أباد والرياض لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين.