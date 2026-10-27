لجنة برلمانية تركية تقر مشروع قانون التصديق على اتفاقية “حلف مكة”

‏أنقرة-سانا‏

أقرت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، الثلاثاء، مشروع قانون يجيز التصديق ‏على اتفاقية “حلف مكة”، الموقعة بين تركيا وباكستان والسعودية، تمهيداً لعرضه على ‏الجمعية العامة للبرلمان.‏

وبحسب وكالة الأناضول جاء إقرار المشروع عقب اجتماع للجنة، أجاب خلاله نائب ‏وزير الخارجية التركي، ليفنت غومروكجو، عن أسئلة النواب بشأن الاتفاقية وتفاصيلها.‏

وعقب المناقشات، صوت أعضاء اللجنة لصالح مشروع القانون المتعلق بالموافقة على ‏التصديق على الاتفاقية.‏

وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي فؤاد أوقطاي، أعلن في الـ 20 من ‏الشهر الحالي أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك وصلت إلى البرلمان، مبيناً أن لجنته ‏ستجري تقييماً شاملاً ومفصلاً لها عند إحالتها إليها.‏

ووقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي ‏الأمير ‏محمد بن سلمان، ‏ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في مكة ‏المكرمة في السابع من آب الماضي، ‏اتفاقية الدفاع ‏المشترك، التي تهدف إلى ‏تعزيز الردع المشترك في إطار رؤية تتبناها أنقرة ‏وإسلام أباد والرياض لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين.‏