التعليم العالي تقر دمج أربع مؤسسات جامعية ضمن الجامعات الحكومية

دمشق-سانا
أقرّ مجلس التعليم العالي أربعة قرارات تقضي بدمج مؤسسات وفروع جامعية ضمن الجامعات الحكومية السورية، في إطار استكمال توحيد منظومة التعليم العالي، وتعزيز مرجعيتها الأكاديمية والإدارية تحت إشراف الوزارة.
توحيد المرجعية الأكاديمية والإدارية
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، في منشور عبر صفحته على فيسبوك اليوم الثلاثاء، أن هذه القرارات جاءت تتويجاً لمسار من المباحثات والتنسيق مع الجانب التركي، ولا سيما مجلس التعليم العالي التركي، الذي أفضى إلى اتفاق رسمي وُقّع في مدينة غازي عنتاب، لمعالجة ملف المؤسسات التعليمية المرتبطة بجامعة غازي عنتاب، وإعادتها إلى إطار منظومة التعليم العالي السورية.
ولفت إلى أن أهمية القرارات تتجاوز إلحاق المؤسسات والكليات بالجامعات الحكومية، لتشمل توحيد المرجعية الأكاديمية والإدارية، وتنظيم أوضاع الطلبة والهيئات التعليمية والعاملين، وتوحيد السياسات والمعايير الناظمة للعملية التعليمية، بما يضمن وضوح المسؤوليات واستقرار المسارات الجامعية، ويعزز تكامل الجامعات السورية في أداء رسالتها.
الوزارة مرجعية مركزية للتعليم العالي
وبيّن الحلبي أن القرارات تمثل انتقالاً إلى مرحلة جديدة من الوحدة المؤسسية والمرجعية الوطنية الموحدة، تكون فيها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرجعية المركزية الناظمة والمشرفة على مؤسسات التعليم العالي في البلاد، ضمن الجامعات الحكومية المعتمدة، بما ينسجم مع مسار توحيد مؤسسات الدولة، وتعزيز حضورها في مختلف المناطق السورية.
وتضمنت القرارات، التي اتخذها المجلس خلال جلسته المنعقدة في 18 تشرين الأول الجاري، ما يلي:
القرار رقم /68/: دمج فرع جامعة العلوم الصحية، المتمثل بكلية الطب البشري والمعهد العالي للخدمات الصحية في مدينة الراعي، بجامعة حلب.
القرار رقم /69/: دمج جامعة روجافا بجامعة الفرات، وإلحاق الكليات التابعة لها بالجامعة.
القرار رقم /70/: دمج فرع جامعة غازي عنتاب في محافظة حلب بجامعة حلب، وإلحاق الكليات التابعة له بالجامعة.
القرار رقم /71/: دمج جامعة كوباني بجامعة حلب، وإلحاق الكليات التابعة لها بالجامعة.
وكان الوزير الحلبي أعلن في 21 تشرين الأول الجاري، أن الوزارة بدأت خطوات تنفيذية لاستكمال ملف دمج الكليات والطلاب التابعين لجامعتي غازي عنتاب سابقاً والعلوم الصحية في الشمال، ضمن منظومة التعليم العالي السورية.