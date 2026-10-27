التعليم العالي تقر دمج أربع مؤسسات جامعية ضمن الجامعات الحكومية

دمشق-سانا‏

أقرّ مجلس التعليم العالي أربعة قرارات تقضي بدمج مؤسسات وفروع ‏جامعية ضمن الجامعات الحكومية السورية، في إطار استكمال توحيد ‏منظومة التعليم العالي، وتعزيز مرجعيتها الأكاديمية والإدارية تحت إشراف ‏الوزارة.‏

توحيد المرجعية الأكاديمية والإدارية

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، في منشور عبر ‏صفحته على فيسبوك اليوم الثلاثاء، أن هذه القرارات جاءت تتويجاً لمسار ‏من المباحثات والتنسيق مع الجانب التركي، ولا سيما مجلس التعليم العالي ‏التركي، الذي أفضى إلى اتفاق رسمي وُقّع في مدينة غازي عنتاب، لمعالجة ‏ملف المؤسسات التعليمية المرتبطة بجامعة غازي عنتاب، وإعادتها إلى إطار ‏منظومة التعليم العالي السورية.‏

ولفت إلى أن أهمية القرارات تتجاوز إلحاق المؤسسات والكليات بالجامعات ‏الحكومية، لتشمل توحيد المرجعية الأكاديمية والإدارية، وتنظيم أوضاع ‏الطلبة والهيئات التعليمية والعاملين، وتوحيد السياسات والمعايير الناظمة ‏للعملية التعليمية، بما يضمن وضوح المسؤوليات واستقرار المسارات ‏الجامعية، ويعزز تكامل الجامعات السورية في أداء رسالتها.‏

الوزارة مرجعية مركزية للتعليم العالي

وبيّن الحلبي أن القرارات تمثل انتقالاً إلى مرحلة جديدة من الوحدة المؤسسية ‏والمرجعية الوطنية الموحدة، تكون فيها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ‏المرجعية المركزية الناظمة والمشرفة على مؤسسات التعليم العالي في البلاد، ‏ضمن الجامعات الحكومية المعتمدة، بما ينسجم مع مسار توحيد مؤسسات ‏الدولة، وتعزيز حضورها في مختلف المناطق السورية.‏

وتضمنت القرارات، التي اتخذها المجلس خلال جلسته المنعقدة في 18 ‏تشرين الأول الجاري، ما يلي‎:‎

القرار رقم /68/: دمج فرع جامعة العلوم الصحية، المتمثل بكلية ‏الطب ‏البشري والمعهد العالي للخدمات الصحية في مدينة الراعي، بجامعة حلب‎.‎

القرار رقم /69/: دمج جامعة روجافا بجامعة الفرات، وإلحاق الكليات ‏التابعة لها بالجامعة‌‎.‎

القرار رقم /70/: دمج فرع جامعة غازي عنتاب في محافظة حلب بجامعة ‏حلب، وإلحاق الكليات التابعة له ‏بالجامعة‎.‎

القرار رقم /71/: دمج جامعة كوباني بجامعة حلب، وإلحاق الكليات التابعة ‏لها بالجامعة‌‎.‎

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وكان الوزير الحلبي أعلن في 21 تشرين الأول الجاري، أن الوزارة بدأت خطوات تنفيذية لاستكمال ملف دمج الكليات ‌‏والطلاب التابعين لجامعتي غازي عنتاب سابقاً والعلوم الصحية ‏في ‏الشمال، ضمن منظومة التعليم العالي السورية‎.