استئناف المحادثات بين روسيا وأوكرانيا بوساطة أمريكية وسط تفاؤل حذر وتوتر متصاعد

عواصم- سانا

يستأنف المفاوضون الأوكرانيون والروس اليوم الأربعاء، جلسة محادثات ثانية في جنيف، في ظل تضارب في وصف مجريات اليوم الأول من المفاوضات التي عقدت أمس الثلاثاء، حيث أبدى المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف تفاؤلاً في مساعي بلاده لإنهاء الحرب في أوكرانيا، فيما تحدثت مصادر روسية عن أجواء متوترة سادت النقاشات.

وكتب ويتكوف على منصة إكس: “نجاح الرئيس دونالد ترامب في جمع طرفي النزاع في هذه الحرب، أدى إلى إحراز تقدم مهم”، موضحاً أن “الطرفين اتفقا على إطلاع قيادتيهما على آخر المستجدات ومواصلة العمل من أجل التوصل إلى اتفاق”.

خلافات مستمرة

وفي مقابل التفاؤل الأمريكي، قال مصدر قريب من الوفد الروسي لوكالة فرانس برس: إن جولة المحادثات الأولى استمرت ست ساعات و”كانت متوترة جداً”، قبل الاتفاق على استئنافها اليوم الأربعاء، فيما أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنه لا يُتوقع صدور أي أخبار جديدة عقب اجتماعات أمس الثلاثاء، وأن الأطراف ستواصل عملها اليوم.

من جهته، قال رئيس الوفد الأوكراني، أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم عمروف: إن “المسائل الأمنية والإنسانية” مدرجة على جدول الأعمال، مؤكداً أن المباحثات تسير “بشكل بناء” ومن دون “توقعات مفرطة”.

أما الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فأبدى في كلمته المسائية استعداده “للمضيّ بسرعة نحو اتفاق لإنهاء الحرب”، لكنه شكك في جدية روسيا بشأن السلام، معتبراً أنها “تقدم الضربات الصاروخيّة على الدبلوماسية وتستخف بجهود السلام”.

وجرت المحادثات خلف أبواب مغلقة في جنيف، بمشاركة وفود من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، وبحضور ممثلين عن ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا، في حين تحدثت مصادر أوروبية عن لقاءات جانبية مع الوفدين الأوكراني والأمريكي، وذلك بعد فشل جولتي تفاوض سابقتين في أبو ظبي في تحقيق اختراق ملموس.

تصعيد ميداني بموازاة المفاوضات

وتجري المفاوضات في ظل تصعيد ميداني لافت، حيث شنت روسيا قبل ساعات من بدء المحادثات ضربات جوية مكثفة على أوكرانيا، أطلقت خلالها مئات المسيرات والصواريخ، وردت أوكرانيا بهجمات مماثلة.

وأعلنت السلطات الأوكرانية اليوم الأربعاء، مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة اثنين آخرين بهجمات روسية في منطقة دونيتسك، فيما قتل شخص وأصيب سبعة آخرون نتيجة لهجمات مماثلة على منطقة زابوروجيا.

وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية أسقطت 155طائرة مسيرة أوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما أفيد بإصابة امرأة جراء هجوم طائرة مسيرة على مقاطعة بيلغورود جنوب غرب البلاد.