مقاومة الجدار والاستيطان: 259 اعتداءً للاحتلال على قاطفي الزيتون بالضفة منذ انطلاق الموسم

القدس المحتلة-سانا

كشف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية مؤيد شعبان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا 259 اعتداءً ضد قاطفي الزيتون في الضفة الغربية، منذ انطلاق الموسم في مطلع الشهر الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن شعبان قوله في تصريح اليوم: إن الهيئة وثّقت 41 اعتداءً نفذتها قوات الاحتلال، و218 اعتداءً نفذها المستوطنون، شملت اعتداءات جسدية وحملات اعتقال ومنع وصول المزارعين إلى أراضيهم، إلى جانب أعمال ترهيب وإطلاق نار مباشر.

وبيّن أن الاعتداءات تركزت في محافظات رام الله بـ83 اعتداءً، ونابلس بـ69، والخليل بـ34، مشيراً إلى تسجيل 63 حالة تقييد حركة وترويع و44 حالة اعتداء وضرب بحق المزارعين خلال الموسم الحالي، لافتاً إلى أن هذا الموسم من أصعب المواسم التي تمر على المزارع الفلسطيني في العقود الأخيرة.

وبيّن أن أراضي الزيتون الفلسطينية تعرضت لـ125 عملية اعتداء هذا الموسم، من بينها 46 عملية قطع وتكسير وتجريف أدت إلى تدمير نحو 1070 شجرة زيتون، في إطار سياسة ممنهجة تستهدف الأرض والإنسان الفلسطيني.

ودعا شعبان المجتمع الدولي إلى التحرك الفعلي لوضع حد لجرائم الاحتلال، والانتقال من مرحلة التصريحات إلى إجراءات عملية تحمي الشعب الفلسطيني وأرضه وثرواته من الإرهاب المنظم الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون بحق الفلسطينيين.

وكان قد أُصيب فلسطينيان بجروح اليوم، جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين على عدد من المزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون شرق قلقيلية بالضفة الغربية.

