كندا.. يجب وقف الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية

أوتاوا-سانا

نددت كندا، اليوم الأربعاء، بتصاعد أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية، مطالبة بوقف توسيع المستوطنات فيها.

وقالت وزارة الخارجية الكندية في منشور على منصة “إكس” : “تدين كندا العنف المستمر في الضفة الغربية، يجب وقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية”.

وأشارت الوزارة، إلى أن هذه المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتقوض فرص السلام والأمن والاستقرار.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جدد التأكيد على أنّ جميع المستوطنات ‏الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتفتقر إلى أيّ ‏شرعية قانونية.‏

وتؤكد القرارات الأممية أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية ‏المحتلة منذ عام 1967 غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتطالب بوقف الأنشطة ‏الاستيطانية.