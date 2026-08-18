طوارئ دير الزور تعزّز الوعي الوقائي في المناطق القريبة من مجرى الفرات

دير الزور-سانا

نفذت فرق مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة دير الزور، اليوم الثلاثاء، جولة توعوية في عدد من المناطق الواقعة على سرير نهر الفرات، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ قواعد السلامة والسلوك الوقائي، ولا سيما مع ارتفاع منسوب مياه النهر خلال الأيام الأخيرة.

وذكر الدفاع المدني السوري عبر قناته على تلغرام، أن الفرق قدمت خلال الجولة إرشادات حول مخاطر السباحة في المسطحات المائية غير المخصصة للسباحة، والتأكيد على إجراءات السلامة العامة، بهدف الحد من حوادث الغرق، وتعزيز ثقافة الوقاية لدى الأهالي.

وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث دعت الأهالي في محافظتي الرقة ودير الزور، ولا سيما القاطنين بالقرب من مجرى نهر الفرات إلى ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، نظراً للزيادة التدريجية في كميات المياه الممررة من سد كديران، اعتباراً من الـ15 من آب الجاري جراء زيادة الوارد المائي من الجانب التركي، ما يستدعي اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة حفاظاً على السلامة العامة.