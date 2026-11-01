60 عملاً سينمائياً وتلفزيونياً في الدورة الثلاثين لمهرجان الفيلم الفرنسي الأمريكي

دمشق-سانا

تستضيف مدينة لوس أنجلوس الأمريكية بين الثالث والثامن من تشرين الثاني الجاري، الدورة الثلاثين من مهرجان الفيلم الفرنسي الأمريكي، بمشاركة 60 عملاً سينمائياً وتلفزيونياً، تتنوع بين الأفلام الروائية والوثائقية والتحريكية والقصيرة والمسلسلات، في برنامج يعكس تنوع الإنتاج الفرنسي المعاصر واتجاهاته.

وذكر موقع «سينيوأوروبا» المتخصص في أخبار السينما الأوروبية، في تقرير للصحفي فابيان لوميرسييه، نشر أول أمس، أن البرنامج يضم 34 فيلماً طويلاً، منها 31 فيلماً روائياً وثلاثة أفلام وثائقية، إضافة إلى 12 مسلسلاً و14 فيلماً قصيراً، وتُعرض الأعمال في مجمع صالات نقابة المخرجين الأمريكيين في هوليوود، بتنظيم من الصندوق الثقافي الفرنسي الأمريكي.

ويفتتح المهرجان بفيلم التحريك «في الأمواج» للمخرجة فونغ ماي نغوين، المقتبس من رواية مصورة تحمل الاسم نفسه للكاتب والرسام إيه جيه دونغو، بينما يختتم بفيلم «الحلم الأمريكي» للمخرج أنتوني مارسيانو، المستوحى من قصة فرنسيين دخلا مجال إدارة أعمال لاعبي كرة السلة الأمريكية.

أعمال من كان وفينيسيا

ويتضمن البرنامج أفلاماً عُرضت في مهرجاني كان وفينيسيا، من بينها «جندي صغير جيد» للمخرج ستيفان بريزي، الحائز جائزة أفضل سيناريو في مهرجان فينيسيا، و«دقيقة واحدة قبل منتصف الليل» للمخرج نيكولا باريزي، إلى جانب أعمال جديدة لمخرجين معروفين، وسبعة أفلام روائية أولى لمخرجين يخوضون تجاربهم السينمائية الطويلة الأولى.

ويحضر الفيلم الوثائقي «داخل غزة» للمخرجة هيلين لام ترونغ، ويُعرض باللغات الفرنسية والعربية والإنكليزية، كما يخصص البرنامج مساحة لأفلام التحريك، بينها «الفتى الحديدي» للمخرج لويس كليشي و«بليز» لديمتري بلانشون وجان بول غيغ، إلى جانب أفلام وثائقية تتناول موضوعات فنية وإنسانية واجتماعية، من بينها «همسات في الغابة» للمخرج فنسنت مونير، و«نحن الأوركسترا» للمخرج فيليب بيزيا.

إنتاجات مشتركة

وتشمل العروض خمسة أفلام اختارتها بلدانها لتمثيلها في المنافسة على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم دولي، هي «مينوتور» للمخرج أندريه زفياغينتسيف ممثلاً لفرنسا، و«جبان» للمخرج لوكاس دونت ممثلاً لبلجيكا، و«فيورد» للمخرج كريستيان مونجيو ممثلاً لرومانيا، و«فجأة» للمخرج ريوسوكي هاماغوتشي ممثلاً لليابان، و«الفراولة» للمخرجة ليلى المراكشي ممثلاً للمغرب.

ويضم برنامج المسلسلات أعمالاً متعددة، من بينها «باولو» و«سنغافورة» و«ذات يوم سنقع في الحب» و«أليس»، إلى جانب مسلسلات أخرى، بما يوسع نطاق العروض ليشمل الإنتاج التلفزيوني إلى جانب السينما.

وتشكل الدورة الجديدة فرصة للاطلاع على اتجاهات الإنتاج الفرنسي المعاصر، من خلال الجمع بين أفلام لمخرجين معروفين وتجارب أولى، وأعمال روائية ووثائقية وتحريكية، فضلاً عن الإنتاجات المشتركة التي تتناول قضايا إنسانية واجتماعية متنوعة.