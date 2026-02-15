مقتل عشرة أشخاص جراء هجمات مسلحة في بوركينا فاسو

واغادوغو-سانا

قتل عشرة أشخاص على الأقل وأصيب آخرون جراء سلسلة هجمات نفذتها مجموعات مسلحة استهدفت مواقع في شمال وشرق بوركينا فاسو.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر محلية قولها في تصريحات اليوم الأحد: “إن مجموعات مسلحة شنت سلسلة هجمات استهدفت مواقع عسكرية في تيتاو عاصمة ولاية لوروم، وبلدتي تاندجاري وبيلانغا، ما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة آخرين بجروح”.

من جهته لم يعلّق المجلس العسكري في بوركينا فاسو على الهجمات المسلحة المتكررة التي تشهدها البلاد.

وكان المجلس العسكري وعد عند توليه السلطة في أيلول عام 2022 بعودة الأمن إلى بوركينا فاسو في غضون أشهر، إلا أن البلاد لا تزال تشهد دوامة عنف أودت بعشرات آلاف المدنيين والعسكريين منذ العام 2015، أكثر من نصفهم في السنوات الثلاث الأخيرة.