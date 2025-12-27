اليونيفيل تدعو إسرائيل إلى الكف عن السلوك العدواني بعد استهداف نيرانها لأحد جنودها

بيروت-سانا

جددت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “يونيفيل”، دعوتها لإسرائيل إلى الكف عن “السلوك العدواني”، معلنةً إصابة أحد جنودها بقصف إسرائيلي جديد قرب أحد مواقعها في جنوب لبنان.

ونقلت وكالة “فرانس برس”، عن اليونيفيل، قولها في بيان اليوم: “سقطت نيران رشاشات ثقيلة أمس من مواقع الجيش الإسرائيلي جنوب الخط الأزرق بالقرب من دورية تابعة لقواتنا كانت على الطريق في قرية بسطرا”.

وأشار بيان اليونيفيل، إلى حادثة أخرى أمس في بلدة كفر شوبا جنوب لبنان، مبينةً أن إحدى دورياتها أبلغت عن إطلاق نار من الجانب الإسرائيلي على مقربة من موقعها أثناء قيامها بمهمة عملياتية روتينية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاك القوانين والإرادة الدولية باستهداف اليونيفيل بشكل متكرر، حيث شهدت الأشهر الماضية حوادث متكررة تعرضت فيها القوة الدولية المؤقتة في جنوب لبنان لإطلاق نار وقصف إسرائيلي قرب مواقعها ودورياتها، أسفرت عن عدد من الإصابات.

وأعلنت في الشهر الماضي تعرض عناصرها لإطلاق نار إسرائيلي 15 مرة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بجنوب لبنان، والذي دخل حيز التنفيذ في الـ27 من تشرين الثاني 2024، بعد عدوان إسرائيلي على لبنان بدأ في تشرين الأول 2023.

