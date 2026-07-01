أمير قطر يلتقي المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر ويؤكد استمرار دعم محادثات واشنطن وطهران

الدوحة-سانا

التقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة اليوم الأربعاء مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية ” قنا” أنه جرى خلال اللقاء استعراض آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، ولا سيما مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في إطار مذكرة التفاهم بين الطرفين، كما جرى بحث الأوضاع الراهنة في لبنان، والتأكيد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار بما يحفظ وحدة لبنان وسيادته واستقراره.

وأكد أمير قطر استمرار بلاده، بالشراكة مع باكستان، في جهود الوساطة ودعمها لكل مسارات المحادثات المنبثقة عن مذكرة التفاهم، وصولاً إلى تسوية شاملة ومستدامة تعزز أمن المنطقة، وتدعم الأمن والسلم الدوليين.

من جانبهما، أعرب المبعوثان الأمريكيان عن تقديرهما للدور الذي تضطلع به دولة قطر، بالشراكة مع باكستان، في دعم مسار المحادثات وتقريب وجهات النظر، مؤكدين التزام الولايات المتحدة الأمريكية بمواصلة المسار التفاوضي، وتعزيز الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق شامل.

وتجري محادثات فنية غير مباشرة في الدوحة اليوم بين واشنطن وطهران، وكانت وزارة الخارجية القطرية أكدت أمس أنه لا يوجد أي اجتماع رفيع المستوى مقرر بين الجانبين، مشيرة إلى أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيعقدان لقاءات مع الوسطاء القطريين لبحث مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران.