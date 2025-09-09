الجامعة العربية تدين بأشد العبارات الهجمات الإسرائيلية على الدوحة وتؤكد تضامنها مع قطر

القاهرة-سانا

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات الهجوم الذي شنته وأعلنت عن مسؤوليته إسرائيل على أبنية سكنية مدنية في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال المتحدث باسم الأمين العام جمال رشدي: إن الاستهداف هو انتهاك صارخ ومرفوض لسيادة دولة قطر التي سعت منذ بداية الحرب على غزة مع كل من مصر والولايات المتحدة للتوسط من أجل وقف إطلاق النار، وبذلت في ذلك جهوداً مشهودةً ومخلصةً بهدف وضع حد لحرب الإبادة التي تواصل إسرائيل شنها في غزة.

وأضاف: إن الجامعة العربية تتضامن مع دولة قطر ضد هذا الاعتداء السافر على سيادتها، وفي أي إجراءات تتخذها من أجل حماية سيادتها وصون أمنها.

وشدد المتحدث على أن السلوك الإسرائيلي صار خارجاً على كل عرف دولي مستقر، وكل معاني القانون الدولي الثابت، بما يحمل المجتمع الدولي مسؤولية مؤكدة في التعامل مع هذه الدولة التي تستهزئ بالقانون ولا تعبأ بأي نتائج لأفعالها المشينة.