20 قتيلاًً جراء اندلاع حريق بمبنى في إندونيسيا

جاكرتا-سانا

لقي عشرون شخصاً مصرعهم، جراء اندلاع حريق في مبنى وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا اليوم.

ونقلت وكالة فرانس برس عن (سوساتيو بورنومو كوندرو) قائد شرطة العاصمة قوله للصحفيين: “إن الحريق اندلع بعد ظهر اليوم في مبنى من سبع طبقات يضم مكاتب وسط جاكرتا، وذلك جراء انفجار بطارية في الطابق الأول من المبنى واشتعال النيران وانتشارها إلى الطبقات الأخرى”.

وأضاف كوندرو: “تم انتشال عشرين جثة في الوقت الحاضر هم خمسة رجال و15 امرأة، إحداهن حامل”، لافتاً إلى أن معظم الضحايا لا تظهر عليهم آثار حروق، وقضوا على الأرجح اختناقا”.

وأشار كوندرو إلى أن فرق الإطفاء تواصل البحث عن أشخاص قد يكونون عالقين داخل المبنى، ويجري جمع المعلومات والتحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

ويضم المبنى مكاتب شركة تيرا درون إندونيسيا، المتخصصة في توفير الطائرات المسيرة لأغراض المسح الجوي للعملاء في قطاعات التعدين والزراعة.

وأظهرت لقطات بثتها قناة كومباس التلفزيونية عشرات من رجال الإطفاء وهم يحاولون إجلاء الأشخاص داخل المبنى، كما تم نقل بعض الجثث في أكياس من المبنى.