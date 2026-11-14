الجيش الباكستاني يعلن القضاء على 16 مسلحاً شمال غرب البلاد

إسلام أباد-سانا‏

أعلن الجيش الباكستاني القضاء على 16 مسلحاً، خلال عمليات أمنية نفذها في مناطق ‏متفرقة من مقاطعة شمال وزيرستان بإقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان.‏

وأفاد المتحدث باسم القوات الباكستانية في بيان أوردته وكالة الأنباء الباكستانية، اليوم ‏السبت، أن وحدات الجيش استهدفت عدة مواقع تابعة للمسلحين في المناطق المحيطة ‏بمنطقة مير علي وداتا خيل في مقاطعة شمال وزيرستان بإقليم خيبر بختونخوا وتم ‏القضاء على 16 مسلحاً، موضحاً أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل اثنين من أفراد قوات ‏الأمن الباكستانية.‏

وكانت القوات الباكستانية أعلنت أمس الجمعة مقتل 35 مسلحاً خلال سلسلة عمليات أمنية ‏استندت إلى معلومات استخباراتية، ونُفذت في عدة مناطق من البلاد.‏