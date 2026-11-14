الجيش الباكستاني يعلن القضاء على 16 مسلحاً شمال غرب البلاد

إسلام أباد-سانا
أعلن الجيش الباكستاني القضاء على 16 مسلحاً، خلال عمليات أمنية نفذها في مناطق متفرقة من مقاطعة شمال وزيرستان بإقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان.
وأفاد المتحدث باسم القوات الباكستانية في بيان أوردته وكالة الأنباء الباكستانية، اليوم السبت، أن وحدات الجيش استهدفت عدة مواقع تابعة للمسلحين في المناطق المحيطة بمنطقة مير علي وداتا خيل في مقاطعة شمال وزيرستان بإقليم خيبر بختونخوا وتم القضاء على 16 مسلحاً، موضحاً أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل اثنين من أفراد قوات الأمن الباكستانية.
وكانت القوات الباكستانية أعلنت أمس الجمعة مقتل 35 مسلحاً خلال سلسلة عمليات أمنية استندت إلى معلومات استخباراتية، ونُفذت في عدة مناطق من البلاد.