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الجيش الباكستاني يعلن القضاء على 16 مسلحاً شمال غرب البلاد

qna pakistan troops 06 05 20211 الجيش الباكستاني يعلن القضاء على 16 مسلحاً شمال غرب البلاد
عناصر من الجيش الباكستاني- أرشيف وكالة الأنباء الباكستانية

إسلام أباد-سانا‏

أعلن الجيش الباكستاني القضاء على 16 مسلحاً، خلال عمليات أمنية نفذها في مناطق ‏متفرقة من مقاطعة شمال وزيرستان بإقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان.‏

وأفاد المتحدث باسم القوات الباكستانية في بيان أوردته وكالة الأنباء الباكستانية، اليوم ‏السبت، أن وحدات الجيش استهدفت عدة مواقع تابعة للمسلحين في المناطق المحيطة ‏بمنطقة مير علي وداتا خيل في مقاطعة شمال وزيرستان بإقليم خيبر بختونخوا وتم ‏القضاء على 16 مسلحاً، موضحاً أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل اثنين من أفراد قوات ‏الأمن الباكستانية.‏

وكانت القوات الباكستانية أعلنت أمس الجمعة مقتل 35 مسلحاً خلال سلسلة عمليات أمنية ‏استندت إلى معلومات استخباراتية، ونُفذت في عدة مناطق من البلاد.‏

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