المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين: لدينا تعهّدات تمويل بأكثر من 1,5 مليار دولار لعام 2026

جنيف-سانا

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم، أنها تمكنت من حصد تعهّدات تمويلية بأكثر من 1,5 مليار دولار للعام 2026.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المفوض الأممي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي قوله في بيان خلال مؤتمر للمانحين في جنيف: “إن التعهدات التي قُدّمت اليوم تُظهر أن العالم لم يدِر ظهره للأشخاص الذين أجبروا على الفرار، وإن الدعم للاجئين مستمر”.

وأشار غراندي إلى أن الدول تعهدت بتخصيص 1,161 مليار دولار للمفوضية للعام 2026 ، فيما تعهد القطاع الخاص بمبلغ قدره 350 مليون دولار ، ليبلغ إجمالي المبلغ المعلن أكثر من 1,5 مليار دولار، ما يغطي نحو 18 بالمئة من احتياجات التمويل المتوقعة للمفوضية للعام المقبل.

يشار إلى أن من بين الدول المساهمين بالتمويل الدنمارك وألمانيا واليابان وهولندا والنرويج، إضافة إلى إيرلندا ولوكسمبورغ وآيسلندا والاتحاد الأوروبي الذي وعدوا بتمويل كبير للعام 2026، بحسب مفوضية شؤون اللاجئين.