مسلحون يقتلون 30 شخصاً في هجوم شمال غرب نيجيريا

أبوجا-سانا

قتل 30 شخصاً على الأقل جراء هجوم شنه مسلحون مساء أمس الأحد، في ولاية زمفارا شمال غرب نيجيريا، وفق ما أفاد به تقرير أمني أعدته الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة فرانس برس اليوم الإثنين عن التقرير الصادر عن الأمم المتحدة، أن مسلحين نصبوا كميناً لمسافرين عند تقاطع ماغامي–دانسادو في الولاية، ما أسفر عن مقتل 30 شخصاً بينهم مدنيون، إضافة إلى سقوط عدد من الجرحى.

وتشهد ولاية زمفارا بشكل متكرر أعمال عنف تنفذها مجموعات مسلحة محلية، تشمل عمليات خطف مقابل فدية وعمليات قتل ونهب للممتلكات.

وقُتل 18 شخصاً يوم الجمعة الماضي، جراء هجوم نفذه مسلحون في ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا، في أحدث أعمال العنف التي تشهدها المنطقة.

وتأتي هذه الهجمات في ظل استمرار التحديات الأمنية التي تواجهها السلطات النيجيرية في مناطق شمال غرب البلاد، حيث تنشط جماعات مسلحة تستهدف المدنيين والمسافرين على الطرق الرئيسية.