“ألدي سود” الألمانية تخطط لتسريح 1250 موظفاً ضمن خطة إعادة هيكلة حتى 2027

برلين-سانا

أعلنت سلسلة متاجر التجزئة الألمانية منخفضة الأسعار “ألدي سود” عزمها تنفيذ خطة لإعادة هيكلة أعمالها، تتضمن تقليص نحو 1250 وظيفة في مقرها الرئيسي بمدينة مولهايم آن دير رور غرب البلاد، وذلك بحلول نهاية عام 2027.

ونقلت صحيفة “دي فيلت” الألمانية عن الشركة تأكيدها أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة العمليات وتطوير الهياكل التنظيمية.

وأوضحت الشركة أنها تعتزم تطبيق برنامج للتقاعد الطوعي لأول مرة ضمن قطاع الخدمات الدولية، إلى جانب خفض الوظائف في قسم المشتريات الدولية.

وبيّنت أن الجزء الأكبر من التخفيضات سيتركز في قسم تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الدولية “Aldi DX”، المسؤول عن إدارة الأنظمة الرقمية والخدمات التقنية، والذي يضم حالياً نحو 3900 موظف.

ويُعد قسم “ألدي دي إكس” جزءاً من الهيكل المركزي للشركة، حيث يشمل وظائف رئيسية في مجالي تكنولوجيا المعلومات والمشتريات.

وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه متزايد لدى شركات تجارة التجزئة لإعادة هيكلة أنظمتها الرقمية، وتعزيز كفاءتها التشغيلية، في ظل التحديات الاقتصادية، وتصاعد المنافسة في سوق المتاجر منخفضة الأسعار.