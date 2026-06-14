أعمال شغب خلال احتجاجات مناهضة لقمة مجموعة السبع في جنيف

جنيف-سانا



شهدت مدينة جنيف السويسرية اليوم الأحد أعمال شغب محدودة خلال مظاهرة مناهضة لقمة مجموعة السبع، المقرر انعقادها غداً الإثنين في فرنسا المجاورة، حيث أقدم محتجون على إحراق سيارة وتحطيم نوافذ أحد المصارف.



ونقلت وكالة رويترز عن الشرطة السويسرية قولها: إن نحو 7 آلاف شخص شاركوا في المظاهرة التي جرت بشكل سلمي إلى حد كبير، باستثناء بعض الحوادث المتفرقة، مشيرة إلى أنها صادرت عدداً من الأدوات الحادة والألعاب النارية.



ورفع المشاركون شعارات تنتقد مجموعة السبع، معتبرين أنها تمثل تركّز السلطة السياسية والاقتصادية في أيدي عدد محدود من الدول، كما نددوا بما وصفوه بتفاقم التفاوت الاجتماعي والاقتصادي.



ومن المقرر أن تنعقد قمة مجموعة السبع بين الـ 15 والـ 17 من حزيران الجاري في مدينة إيفيان لي بان الفرنسية على ضفاف بحيرة جنيف، بمشاركة قادة فرنسا وبريطانيا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي.



وتتوقع أوساط سياسية أن تهيمن على القمة ملفات الأوضاع في الشرق الأوسط وأوكرانيا، إلى جانب قضايا الاقتصاد والتجارة الدولية.



وكانت السلطات السويسرية قد عززت الإجراءات الأمنية في جنيف، وأغلقت عدداً من الشوارع والمحال التجارية تحسباً لوقوع أعمال عنف، في ظل تكرار الاحتجاجات المناهضة لقمم مجموعة السبع خلال السنوات الماضية.