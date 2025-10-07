غوتيريش يدين اعتقال الحوثيين 9 موظفين أمميين إضافيين

الأمين العام للأمم المتّحدة_ الأمم المتحدة

نيويورك-سانا

أدان الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش اعتقال الحوثيين 9 موظفين أمميّين إضافيين، واستيلائهم على أصول ومرافق تابعة للمنظمة الأممية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن.

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في بيان: “في أحدث تطور احتجزت سلطات الأمر الواقع الحوثية تسعة موظفين آخرين تابعين للأمم المتحدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لموظفي الأمم المتحدة الذين احتجزتهم تعسّفياً منذ عام 2021 إلى 53 موظفاً”.

وأضاف دوجاريك: إن “الأمين العام يدين بشدّة استمرار الاحتجازات التعسفية للموظفين الأمميين وشركائهم في اليمن، و يدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وعن جميع أعضاء المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية المحتجزين في اليمن”.

وفي الأشهر الأخيرة اعتُقل العشرات من موظفي الأمم المتحدة في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وعقب ذلك نقلت الأمم المتحدة رسمياً مقرّ منسّقها لشؤون المساعدات الإنسانية في اليمن من العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون إلى عدن.

