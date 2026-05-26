الاتحاد الأوروبي يستدعي القائم بالأعمال الروسي بعد تحذيرات من موسكو بشن ضربات على كييف

بروكسل-سانا



استدعى الاتحاد الأوروبي القائم بالأعمال الروسي اليوم الثلاثاء، بعد تحذيرات أصدرتها موسكو حول عزمها شن “ضربات ممنهجة ” على أهداف في العاصمة الأوكرانية كييف.



ونقلت وكالة رويترز عن أنيتا هيبر المتحدثة باسم الاتحاد للشؤون السياسة الخارجية والأمنية قولها إن: “تهديد روسيا المواطنين الأجانب والدبلوماسيين بمغادرة كييف هو ⁠تصعيد غير مقبول”، داعية موسكو إلى “التوقف عن استهداف ⁠المدنيين”.



وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أبلغ نظيره الأمريكي ماركو روبيو، بضرورة إخلاء السفارة الأمريكية في كييف، في حين أعلنت وزارة الخارجية الروسية أمس الإثنين، أن موسكو ستوجه ضربات ممنهجة لمراكز القرار والبنية العسكرية في كييف، مشيرة إلى أن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على سكن طلابي في منطقة ستاروبيلسك في لوغانسك كان بمثابة الشرارة التي أشعلت النار.