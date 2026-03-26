ملك الأردن يبحث هاتفياً مع رئيس وزراء العراق تطورات الأوضاع في المنطقة

عمان-سانا

بحث الملك الأردني عبد الله الثاني مع رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل تسهيل حركة التجارة بين البلدين.

وشدد الملك عبد الله وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية “بترا” على ضرورة “تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة ومستدامة تعيد للمنطقة استقرارها” مؤكداً ضرورة احترام جميع الأطراف لسيادة الدول.

وأشار إلى أن “الأردن ماض في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية مواطنيه وأمنه وسيادته”.

وأكد الجانبان على ضرورة التنسيق بين الحكومتين الأردنية والعراقية لتذليل العقبات وتسهيل حركة التجارة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

ويتعرض عدد من دول المنطقة لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة منذ الـ 28 من شباط الماضي، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإلحاق أضرار مادية.