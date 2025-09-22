مظاهرات وإضرابات في إيطاليا تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل

روما-سانا

تظاهر الآلاف في عدة مدن إيطالية اليوم، تضامناً مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وللمطالبة بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على إسرائيل.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن المظاهرات جاءت تلبيةً لدعوات نقابية للتنديد بالإبادة الجماعية في غزة، حيث شهدت العاصمة روما توقف العديد من الحافلات وتعطل خدمات المترو، إضافةً لتجمع المئات من طلاب المدارس الثانوية حاملين الأعلام الفلسطينية، ومعبرين عن تضامنهم مع الفلسطينيين في غزة.

ونظمت في مدن أخرى مثل ميلانو، تورينو، فلورنسا، نابولي، باري وباليرمو، فعاليات احتجاجية مماثلة، في حين أقدم عمال موانئ في جنوة وليفورنو على إغلاق أرصفة الموانئ كنوع من التعبير عن موقفهم.

وجاءت هذه التحركات في وقت تستعد فيه فرنسا ودول أخرى للاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة، عقب اعتراف بريطانيا وأستراليا وكندا والبرتغال، في حين تلتزم الحكومة الإيطالية الحذَر وعدم اتخاذ موقف رسمي من الاعتراف في الوقت الراهن.

وكانت حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أعربت عن قلقها إزاء التطورات في غزة، لكنها اتبعت موقفاً حذراً، مؤكدةً عدم الرغبة في الاعتراف بدولة فلسطين في الوقت الحالي، ومُبديةً تحفظها على فرض عقوبات تجارية على إسرائيل.