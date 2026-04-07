ولي العهد السعودي ورئيس وزراء باكستان يبحثان التطورات بالمنطقة

الرياض-سانا

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، تطورات الأوضاع في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن رئيس الوزراء الباكستاني أدان خلال الاتصال الاعتداءات الإيرانية المتواصلة التي استهدفت المنشآت السعودية، مؤكداً أنها انتهاك خطير لسيادة المملكة، وسلامة أراضيها، وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدّد رئيس الوزراء الباكستاني وقوف باكستان وتضامنها الكامل مع السعودية.

يشار إلى أن الخارجية الباكستانية، أدانت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت منشآت الطاقة في المنطقة الشرقية من السعودية، واصفةً إياها بأنها انتهاك خطير لسيادة المملكة، وسلامة أراضيها.