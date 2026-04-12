القيادة المركزية الأمريكية: سنفرض حصاراً على الملاحة البحرية في الموانئ الإيرانية

واشنطن-سانا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” أنها ستفرض حصاراً على حركة الملاحة البحرية الداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها، بدءاً من صباح يوم الإثنين.

وذكرت القيادة في منشور لها على منصة إكس، أنه سيتم تطبيق حصار على سفن جميع الدول التي تدخل الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية أو تغادرها، بما في ذلك جميع الموانئ الإيرانية الواقعة على الخليج العربي وخليج عُمان، في حين لن تقوم قوات القيادة المركزية الأمريكية بعرقلة حرية الملاحة بالنسبة للسفن التي تعبر مضيق هرمز في طريقها من وإلى موانئ غير إيرانية.

وأضافت “سنتكوم”: إنه سيتم تزويد أطقم السفن التجارية بمعلومات إضافية من خلال إشعار رسمي قبل بدء سريان الحصار، داعية جميع الملاحين إلى متابعة نشرات “الإشعارات للملاحين”، والتواصل مع القوات البحرية الأمريكية، عند العمل في منطقة خليج عُمان والمقتربات المؤدية إلى مضيق هرمز.

وكان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أعلن في وقت سابق اليوم الأحد، فشل المحادثات مع إيران والتي جرت أمس في إسلام أباد، وعدم التوصل إلى أي اتفاق، ومغادرة وفد بلاده العاصمة الباكستانية إلى الولايات المتحدة، في حين دعا وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار الولايات المتحدة وإيران إلى مواصلة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، وذلك غداة فشل المحادثات بينهما لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.