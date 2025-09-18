لازاريني يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

نيويورك-سانا

حث المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، فيليب لازاريني، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتسهيل نشر العمليات الإنسانية لوكالات الأمم المتحدة دون قيود، بما في ذلك الأونروا.

وقال لازاريني، في منشور على منصة “إكس” اليوم: “إن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة خلصت في تقريرها أمس إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية، وبعيداً عن التعاون مع الأمم المتحدة، ردت بحظر واستبعاد وكالة الأمم المتحدة الرئيسية التي تقدم المساعدات الإنسانية، وهي الأونروا”.

وأشار لازاريني إلى أن اللجنة ذكرت، في معرض استنتاجها، أن “إسرائيل” ارتكبت “إبادة جماعية”، ومنعت وعرقلت وكالات الإغاثة الموثوقة، بما فيها الأونروا، من جلب المساعدات الأساسية والمنقذة للحياة، بهدف إحداث “التدمير المادي للفلسطينيين في غزة من خلال ظروف معيشية غير صالحة للعيش في قطاع غزة”.

وكان الاحتلال الإسرائيلي أعلن أمس بدء المرحلة الرئيسية من عمليته العسكرية في مدينة غزة، والتي ترافقت مع قصف جوي ومدفعي كثيف، أسفر عن سقوط عشرات الضحايا ونزوح قسري لمئات العائلات نحو جنوب القطاع.