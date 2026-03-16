اليونان تعلن عدم مشاركتها بأي عمليات عسكرية في مضيق هرمز

3HAX6NS7SBNOXCHNDXDQBVOVXI اليونان تعلن عدم مشاركتها بأي عمليات عسكرية في مضيق هرمز

أثينا-سانا

أعلنت اليونان اليوم الإثنين، عدم مشاركتها بأي عمليات عسكرية في مضيق هرمز الذي تغلقه إيران بشكل شبه كامل في ظل الهجوم الأمريكي الإسرائيلي عليها.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس قوله في مؤتمر صحفي: “إن الدولة لن تشارك في أي عمليات عسكرية في مضيق هرمز، وستشارك فقط في المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي (أسبيدس) المكلفة بحماية السفن في البحر الأحمر”.

يذكر أن إغلاق مضيق هرمز، وتعطل حركة الملاحة فيه، أديا إلى اضطراب واسع في أسواق الطاقة العالمية، بعدما تحول الممر البحري الأهم لنقل النفط والغاز إلى منطقة شبه مشلولة تحت وطأة التصعيد العسكري في المنطقة.

وكشفت تقارير إعلامية عن مساعٍ تبذلها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتشكيل تحالف عسكري لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، بالتوازي مع دراسة مخططات للسيطرة على منشآت نفطية حيوية داخل الأراضي الإيرانية.

