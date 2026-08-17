الأمم المتحدة: مقتل 350 عاملاً في المجال الإنساني العام الماضي

نيويورك-سانا

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن عدد العاملين في المجال الإنساني الذين قتلوا العام الماضي بلغ 350 من بينهم 186 في غزة و71 في السودان.



وأوضح المكتب في بيان نشره على موقعه على منصة إكس اليوم الإثنين أن عام 2025 سجل رقماً قياسياً مأساوياً آخر فيما يتعلق بأعمال العنف تجاه العاملين في المجال الإنساني، إذ قتل أو جرح أو خطف 907 من العاملين في هذا المجال.



وبحسب بيانات مركز الأبحاث المتخصص “هيومانيترين أوتكمز” فإن عدد القتلى كان أقل بقليل من العدد المسجل عام 2024 الذي شهد مقتل 377 عاملاً في المجال الإنساني.

وأشار المركز إلى أنه منذ بداية العام الحالي، قتل 82 شخصاً عاملاً في المجال الإنساني، وأصيب 97 وخطف 39 في مختلف أنحاء العالم.



من جهته كشف رئيس الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر أن أكثر من ألف عامل في المجال الإنساني قتلوا في 3 سنوات فقط وهو رقم غير مقبول مطلقاً، مشدداً على أن مجرد الإدانة لن يوفر لهم الحماية ويتعين على الدول الالتزام بالقانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.



وتحيي الأمم المتحدة، في التاسع عشر من آب سنوياً، اليوم العالمي للعمل الإنساني، في ذكرى مقتل 22 شخصاً من العاملين في مجال الإغاثة – منهم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق – في الهجوم على فندق القناة في بغداد عام 2003.

وسبق أن طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في رسالته العام الماضي بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، باتخاذ إجراءات لحماية العاملين في المجال الإنساني، وتعزيز المساءلة وتقديم الجناة إلى العدالة، وإنهاء تدفقات الأسلحة إلى الأطراف التي تنتهك القانون الدولي.