رابطة العالم الإسلامي تدين ادعاءات ميليشيا الحوثي تجاه السعودية

photo 2026 07 21 13 32 07 رابطة العالم الإسلامي تدين ادعاءات ميليشيا الحوثي تجاه السعودية

الرياض-سانا

أدانت رابطة العالم الإسلامي بشدة ادعاءات ميليشيا الحوثي بشأن فرض السعودية حصاراً على الشعب اليمني، وحظر حركة الملاحة البحرية على المملكة.

وأكد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس” اليوم الثلاثاء، أن هذه الادعاءات تمثل محاولة لصرف الانتباه عن الأوضاع التي تسبب بها الحوثيون، والتغطية على مسؤولياتهم تجاه الأزمة الإنسانية في اليمن.

وشدد العيسى على أن هذه الادعاءات لا تتوافق مع الحقائق على الأرض، مشيراً إلى النهج الثابت للمملكة العربية السعودية في دعم الشعب اليمني، والذي تشهد به دول العالم الإسلامي والمنظمات الدولية.

وأضاف أن ممارسات الحوثيين، أسهمت في زيادة معاناة اليمنيين، من خلال استهداف البنى التحتية والمنشآت الحيوية، بما فيها المطارات المدنية وموانئ تصدير النفط والمنشآت الحكومية والسفن التجارية في البحر الأحمر.

وكانت ميليشيا الحوثيين صعّدت أمس الإثنين تهديداتها للملاحة البحرية في المنطقة، معلنةً ما وصفته بـ”حظر الملاحة البحرية على السعودية”، وذلك بعد تجدد المواجهات بين هذه الميليشيا وبين الحكومة اليمنية.

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