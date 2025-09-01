مصرع 500 شخص على الأقل جراء زلزال شمال شرق أفغانستان

كابول-سانا

لقي ما لا يقل عن 500 شخص مصرعهم، وأصيب المئات إثر زلزال هز ولاية كونار شمال شرق أفغانستان مساء أمس.

ونقلت وكالة شينخوا عن مصادر محلية قولها: “إن الزلزال الذي بلغت شدته 6 درجات على مقياس ريختر، وضرب منطقة هندو كوش الجبلية شمال شرق أفغانستان تسبب بمصرع أكثر من 500 شخصٍ، وإصابة نحو 1000 آخرين”.

وكان المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، قال أمس: إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وكان مركزه على بعد 42 كيلومتراً شرق وشمال شرق مدينة جلال آباد.

وتُعد سلسلة جبال هندو كوش من أكثر المناطق عرضة للزلازل في أفغانستان؛ نظراً لوقوعها عند تقاطع الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية، وشهدت زلازل وهزات قوية خلفت خسائر بشرية ومادية في السنوات الماضية.