دمشق-سانا

من ذاكرة حلب وتحولاتها، إلى أسئلة التسامح وتزكية النفس وأسرار التغيير المالي، تمتد موضوعات كتب ومؤلفات جديدة ترصدها زاوية إصدارات سورية حديثة هذا الأسبوع، وتتنوع بين الكتابة الأدبية والدراسات الفكرية والكتب التراثية.

وتجمع هذه العناوين بين تجارب مؤلفين سوريين وإصدارات لدور نشر سورية، مقدمةً للقارئ موضوعات تتصل بالهوية والإنسان والمعرفة، وتضيف مسارات جديدة إلى المشهد الثقافي والكتاب السوري المعاصر.

كتاب: من حلب.. عندما يلبس التاريخ ثوب الرواية

المؤلف: محمد فاروق ورنيم نحاس

دار النشر: الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق 2026

نبذة عن الكتاب: يقدم هذا المصنف المعرفي والأدبي تجربة في الكتابة التاريخية والوجدانية من خلال أسلوب الصور القلمية، مستحضراً الذاكرة الحلبية وما ارتبط بها من تحولات إنسانية واجتماعية، ويتناول الكتاب موضوعات الاغتراب والحنين والثورة والتحرير، مسلطاً الضوء على العلاقة بين الإنسان والمكان، وما تركته التحولات التاريخية في الذاكرة الفردية والجمعية، ليشكل محاولة أدبية لتوثيق جوانب من تاريخ حلب القريب، واستعادة ملامح هويتها الثقافية والاجتماعية.

كتاب: أسرار الأغنياء

المؤلف: عبد الهادي شاكر

دار النشر: دار الفكر المعاصر، دمشق 2026

نبذة عن الكتاب: يُقدّم الكتاب، الذي صاغه بأسلوب قصصي المفكر السوري عبد الهادي شاكر، مقاربة تطبيقية تبحث في بناء عقلية التغيير المالي القائم على قيم الإبداع، والسعي، والاجتهاد، ويشكّل العمل دليلاً سلوكياً جاداً يرفد المكتبة السورية بطروحات تنموية مبتكرة تربط إدارة الثروة بصناعة السلام النفسي والسعادة الحقيقية للمجتمعات.

كتاب: الإيضاح لتلخيص المفتاح

المؤلف: العلامة جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني

دار النشر: دار التقوى، دمشق 2026

نبذة عن الكتاب: يقدم الكتاب، الذي صاغه في القرن الثامن الهجري العلامة العربي جلال الدين القزويني، معالجة لغوية شاملة تفكك أسرار البيان والفصاحة، وتؤسس للقواعد البلاغية بأسلوب علمي رصين، ويشكّل العمل في هذه الطبعة المحققة بعناية دليلاً مرجعياً لا غنى عنه يثري رفوف المكتبة السورية المعاصرة، ويفتح آفاقاً جديدة للدراسات اللسانية والنقدية.

كتاب: هل أستطيع حقاً أن أسامح؟

المؤلف: الباحثة السورية الدكتورة وفاء عين الشايبة

دار النشر: دار الرضا للنشر، دمشق 2026

نبذة عن الكتاب: يقدم الكتاب مقاربة فكرية ونفسية تتناول مفهوم التسامح وأبعاده الإنسانية والسلوكية، مستكشفاً قدرة الإنسان على تجاوز التجارب المؤلمة والتحرر من آثارها النفسية، من خلال فهم مشاعر الألم والغضب والخذلان وإعادة بناء العلاقة مع الذات والآخر، ويركز على آليات تحويل المعاناة النفسية إلى طاقة إيجابية تعزز التصالح الداخلي والسلام النفسي، مسلطاً الضوء على دور التسامح في تحقيق التوازن العاطفي وترسيخ القيم الإنسانية والأخلاقية في حياة الفرد والمجتمع.

رواية: يريد الموت السريع

المؤلفة: الروائية السورية وفاء علوش

دار النشر: دار الفينيق للنشر والتوزيع، عمّان 2026

نبذة عن الرواية: تقدم الرواية معالجة سردية ذات أبعاد نفسية وإنسانية، تتناول الدوافع السيكولوجية العميقة المرتبطة بالجريمة وشخصية القاتل، محاولةً تفكيك العوامل النفسية والاجتماعية التي تقف خلف السلوك الإجرامي لتضع القارئ أمام تساؤلات تتعلق بطبيعة النفس البشرية ودوافع العنف والجريمة، من خلال مقاربة أدبية تستكشف الجوانب الخفية للشخصية الإنسانية، وتفتح آفاقاً للتأمل في العلاقة بين التكوين النفسي والسلوك الإنساني.

كتاب: الداء والدواء

المؤلف: شمس الدين ابن قيم الجوزية

دار النشر: دار التنوع الثقافي، دمشق 2026

نبذة عن الكتاب: يُعد من أبرز المؤلفات التراثية في السلوك والتربية الإسلامية وتزكية النفس، حيث يقدم ابن قيم الجوزية معالجة عميقة لأمراض القلوب وآفات النفس، متناولاً أثر الذنوب والمعاصي في حياة الإنسان وانعكاساتها على سلوكه واستقراره الروحي والنفسي.

وتعكس هذه الإصدارات تعدد الموضوعات التي تتناولها المكتبة السورية بين الأدب والفكر واللغة والتراث والقضايا الإنسانية، بما يثري الحركة الثقافية ويتيح للقراء الاطلاع على تجارب معرفية وأدبية مختلفة.