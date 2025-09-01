الاحتلال الإسرائيلي يصعّد عدوانه: عشرات الضحايا في قصف همجي على غزة المحاصرة

القدس المحتلة-سانا

ارتقى وأصيب عشرات الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، جراء قصف عنيف شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم على مناطق متفرقة في قطاع غزة، في تصعيد جديد يستهدف المدنيين والأحياء السكنية.

وذكرت وكالة “وفا” أن طيران ومدفعية الاحتلال استهدفت أحياء الصبرة والشيخ رضوان جنوب مدينة غزة، والرمال ومخيم الشاطئ غربها، والتفاح شمالها، إضافة إلى مدينة دير البلح ومخيم المغازي وسط القطاع، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا، بينهم من كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية.

في السياق ذاته، واصلت قوات الاحتلال حصارها لعدد من العائلات الفلسطينية داخل مدينة غزة، وسط قصف جوي ومدفعي مكثف، وعمليات نسف ممنهجة طالت الأبنية السكنية والبنية التحتية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول 2023، ارتكاب حرب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، متجاهلاً كل النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان، حيث بلغ عدد الشهداء حتى الآن 63,459 شهيداً، إضافة إلى 160,256 مصاباً.