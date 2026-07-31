مقتل 20 فلسطينياً باعتداءات المستوطنين منذ مطلع 2026

القدس المحتلة-سانا

وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مقتل 20 فلسطينياً باعتداءات المستوطنين منذ مطلع عام 2026، مشيرة إلى تصاعد وتيرة الاعتداءات مقارنة بالأعوام الماضية.

وقالت الهيئة في بيان، اليوم الجمعة: إن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا على يد المستوطنين ارتفع من 11 قتيلاً خلال عام 2024، إلى 14 قتيلاً في عام 2025، ليصل إلى 20 قتيلاً منذ بداية العام الجاري، وهي أعلى حصيلة خلال هذه الفترة.

وأوضحت الهيئة أن محافظة رام الله والبيرة سجلت العدد الأكبر من الضحايا بواقع 12 قتيلاً، تلتها نابلس بثلاثة، والخليل والقدس بقتيلين لكل منهما، وسلفيت بقتيل واحد.

وأضافت أن أغلب الاعتداءات تركزت في المناطق القريبة من البؤر الاستيطانية الرعوية والطرق الاستيطانية، معتبرة أن ذلك يأتي ضمن محاولات فرض وقائع جديدة بالقوة.

وبيّنت الهيئة أن إطلاق النار كان الوسيلة الرئيسية في عمليات القتل، حيث قتل 16 فلسطينياً بالرصاص، بينما توفي آخرون نتيجة الاعتداء والمطاردة أو استنشاق الغاز أو جراء أزمة قلبية خلال هجوم للمستوطنين.

وكان فلسطينيان قتلا أمس الخميس وأصيب 10 آخرون، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة.