سلام: لبنان اختار طريق التفاوض لأنه الأقصر لانسحاب إسرائيل وعودة أهلنا إلى ديارهم

بيروت-سانا

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نوّاف سلام، اليوم الجمعة، أن لبنان اختار طريق التفاوض لأنه السبيل لانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وعودة المواطنين إلى ديارهم.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن سلام قوله في كلمة خلال مؤتمر “إطلاق النّداء الإنسانيّ العاجل” في بيروت، بحضور سفراء الدول المانحة وممثلين عن المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة: “إنّ العودة الكريمة والآمنة للنازحين إلى أرضهم هي في صلب مسؤولية الحكومة اللبنانية وأولويّاتها”.

وأضاف: “خطتنا، عبر الهيئة العليا للإغاثة، تشمل مليون نازح بمبالغ نقدية و50 ألفاً من أهلنا الصامدين في الجنوب، واخترنا طريق التفاوض لأنّه الخيار الأقلّ كلفةً على لبنان وأهله والأقصر إلى تأمين انسحاب إسرائيل وعودة الناس إلى ديارهم”.

ودعا سلام سفراء الدول وممثلي المنظمات الأممية، إلى الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها على المدنيين ولوقف “تدمير حواضر جبل عامل عبر جرف المنازل والقرى من صور إلى بنت جبيل والنبطية”.

كما شدد سلام على أن لبنان ليس ورقة على طاولة أحد والجنوب ليس جبهة احتياطيّة لأحد وقال: “نحن أصحاب وطن” في رسالة موجهة إلى إيران.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في وقت سابق اليوم إطلاق نداء إنساني إضافي لجمع 331.5 ‏مليون دولار لدعم الاستجابة الإنسانية في لبنان، في ظل تزايد الاحتياجات ‏الإنسانية الناجمة عن استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق في جنوب ‏لبنان وتداعياتها على السكان.‏