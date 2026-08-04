الصين تؤكد مواصلة دعم الدول الإفريقية لمكافحة تفشي فيروس إيبولا

بكين-سانا

أكدت الصين، أنها ستواصل تقديم المساعدة والدعم للدول الإفريقية لمكافحة تفشي فيروس إيبولا، بما يسهم في احتواء المرض والقضاء عليه في أقرب وقت.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان قوله اليوم الثلاثاء: إن الصين تعاملت بجدية بالغة مع تفشي فيروس إيبولا في إفريقيا، وأرسلت العديد من فرق الخبراء الطبية إلى عدد من دول القارة، بينها جمهورية الكونغو الديمقراطية، للمشاركة في جهود مكافحة الوباء، وهو ما حظي بإشادة واسعة.

وأوضح المتحدث أن الصين ستواصل إرسال كوادرها الطبية إلى إفريقيا، وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة للدول الإفريقية، بما يسهم في إنهاء تفشي فيروس إيبولا في أقرب وقت، مشيراً إلى أن بلاده أرسلت فريق الخبراء الطبي الثالث إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا في الأول من آب الجاري.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية الأحد الماضي أن التفشي الحالي لفيروس إيبولا يعد الأكبر من نوعه على الإطلاق في جمهورية الكونغو الديمقراطية، متجاوزاً التفشي السابق، الذي حدث بين عامي 2018 و2020.