مزارع بريطاني يدخل موسوعة غينيس بأكبر رأس ثوم في العالم

لندن-سانا

سجل مزارع خضراوات بريطاني رقماً قياسياً جديداً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد نجاحه في زراعة أكبر رأس من ثوم الفيل في العالم، بلغ وزنه 1.75 كيلوغراماً وقطره 19 سنتيمتراً.

وذكرت موسوعة غينيس للأرقام القياسية عبر موقعها الرسمي أول أمس، أن المزارع غراهام بارات من مقاطعة غلوسترشاير عرض رأس الثوم في مركز وارغريف للنباتات في بيركشاير يوم 25 حزيران الماضي، حيث اعتمد رسمياً بوصفه أثقل رأس ثوم مسجل عالمياً.

وأوضح بارات أنه يزرع ثوم الفيل منذ نحو عشرة أعوام، وكان يختار أكبر الفصوص لإعادة زراعتها في كل موسم، مشيراً إلى أن العينة التي حققت الرقم القياسي زُرعت في أيلول 2025، وأن حمايتها من الصقيع ساعدت على نموها بشكل استثنائي.

وأضاف: إن هذا الرقم القياسي يأتي ضمن اهتمامه بزراعة المحاصيل العملاقة، حيث نجح في اليوم نفسه بتسجيل رقم قياسي آخر بزراعة أثقل قرن بازلاء ثلجية في العالم، بلغ وزنه 28 غراماً.

ويعد ثوم الفيل من أنواع الثوم كبيرة الحجم، ويتميز بفصوصه الضخمة مقارنة بالأنواع التقليدية، ويستخدم في الطهي كما يُزرع في عدد من الدول لأغراض تجارية وهواة الزراعة.