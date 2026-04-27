مقتل 29 شخصاً جراء هجوم مسلح في نيجيريا

جنود نيجيريون

أبوجا-سانا

لقي 29 شخصاً مصرعهم، جراء هجوم نفذه مسلحون في ولاية أداماوا النيجيرية.

ونقلت رويترز عن حاكم الولاية أحمدو عمرو فينتيري قوله اليوم الإثنين: “إن مسلحين قتلوا ما لا يقل عن ‌29 شخصاً في هجوم على تجمع سكاني بالولاية”، واصفاً الواقعة بأنها “‌مأساوية ⁠وغير مقبولة”.

من جهتهم ذكر مسؤولون محليون وزعماء من المجتمع المحلي أن مهاجمين اقتحموا التجمع السكاني في وقت متأخر يوم أمس ⁠الأحد وأطلقوا النار بنحو متقطع لعدة ساعات، ما أسفر عن مقتل سكان وتدمير ممتلكات.

وتشهد نيجيريا تدهوراً أمنياً في مناطق عدة جراء تصاعد اعتداءات المجموعات المسلحة وعصابات السطو في وقت تحاول فيه القوات الحكومية جاهدةً بسط السيطرة ومواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة.

