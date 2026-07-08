‏تفاقم خسائر الأسهم الأوروبية بعد إعلان ترامب انتهاء مذكرة التفاهم مع إيران

لندن-سانا

تفاقمت خسائر الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتهاء مذكرة التفاهم مع إيران و تجدد التوترات في الشرق الأوسط.

وذكرت شبكة “سي إن بي سي” الاقتصادية أن مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي انخفض بنسبة 0.7% إلى 641.31 نقطة.

وتصدرت أسهم شركات السيارات، الحساسة لارتفاع أسعار الطاقة، الخسائر، متراجعةً بنسبة 1.6%، فيما هبطت أسهم البنوك 1.3%.

كما انخفضت أسهم «إير فرانس» و«ويز إير» أكثر من 2% لكل منهما، مع ارتفاع أسعار النفط الخام بفعل تجدد التوترات الجيوسياسية، وتراجع سهم «لوفتهانزا» 4%، بعد أن خفض بنك «سيتي غروب» توصيته للسهم إلى «بيع» من «محايد».

وفي الوقت نفسه، واصل المستثمرون مراقبة أسهم التكنولوجيا عن كثب، بعدما سجل القطاع بداية متقلبة لشهر تموز، عقب موجة صعود قوية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي خلال الربع السابق.

وتباين أداء أسهم التكنولوجيا الأوروبية، إذ ارتفع سهم شركة معدات تصنيع الرقائق «إيه إس إم إل» بنسبة 1%، بينما تراجعت أسهم شركتي أشباه الموصلات «سويتيك» و«أيكسترون» بأكثر من 1% لكل منهما.

وتصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بعدما تبادل الطرفان الضربات، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، انتهاء مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة، التي جرى التوصل إليها لوقف الحرب في الشرق الأوسط.