افتتاح 5 مراكز صحية جديدة في ريف إدلب

إدلب-سانا

افتتح معاون وزير الصحة حسين الخطيب، ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن، ومدير صحة إدلب سامر عرابي، اليوم الإثنين، خمسة مراكز صحية جديدة في منطقتي خان شيخون وأريحا بريفي إدلب الجنوبي والشرقي، ضمن خطة وزارة الصحة لإعادة تفعيل وتوسيع الشبكة الطبية في المحافظة.

وشملت الجولة افتتاح مركز التمانعة الصحي بعد إعادة تأهيله بالكامل، عقب توقفه عن العمل لأكثر من 10 سنوات نتيجة تدميره من قبل النظام البائد، وهو يقدم خدمات النسائية والأطفال واللقاح والصيدلية والتثقيف الصحي، إضافة إلى افتتاح مركزي خان شيخون وأريحا لغسيل الكلى، ومركزي كفرسجنة ومعرة حرمة الصحيين لخدمات الرعاية الصحية الأولية.

تقريب الخدمات للمواطنين

وأكد الخطيب في تصريح لـ سانا، أن افتتاح المراكز يمثل خطوة ضمن خطة الوزارة لإعادة بناء المنظومة الصحية وتقريب الخدمات من المواطنين، مبيناً أن مركزي غسيل الكلى يضمان 17 جهازاً، منها 10 في أريحا و7 في خان شيخون، بما يسهم في تخفيف أعباء التنقل لمسافات بعيدة لتلقي العلاج.

وأشار الخطيب إلى أن المراكز الصحية في معرة حرمة والتمانعة وكفرسجنة تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية، بينها الصحة الإنجابية واللقاح واللاشمانيا والعيادات العامة، مع تزويدها بسيارات إسعاف واعتماد دوام على مدار 24 ساعة، مؤكداً استمرار العمل على تأهيل باقي المنشآت وتأمين الكوادر والأدوية.

توسيع خدمات غسيل الكلى والرعاية الأولية

من جهته، بين عبد الرحمن أن افتتاح المراكز يأتي ضمن أولويات العمل الحكومي لإعادة الحياة إلى المناطق المدمرة وتأمين الخدمات الأساسية، ولا سيما الصحية، لافتاً إلى أن تفعيلها يسهم في تسريع عودة الأهالي من المخيمات، وتم افتتاح 24 مركزاً صحياً وخمسة مراكز لغسيل الكلى في المحافظة حتى الآن.

من جانبه، أوضح عرابي أن المراكز الجديدة ستخفف الضغط عن مشافي المدينة، وتوفر خدمات صحية متنوعة، إضافة إلى أن مركز خان شيخون سيخدم أكثر من 80 مريض كلى، ومركز أريحا أكثر من 200 مريض، بما يشجع نحو 700 ألف من سكان المخيمات على العودة إلى مناطقهم.

في حين، لفت مدير المركز الصحي في معرة حرمة عماد إسماعيل، إلى أن المركز يخدم أهالي البلدة ونحو 14 قرية مجاورة، ويستفيد من خدماته شهرياً بين 3000 و3500 شخص، مشيراً إلى إمكانية استقبال الحالات الإسعافية، وتقديم الرعاية الأولية للقرى والمزارع المحيطة عبر الفريق الجوال.

وعبّر أحمد رسلان أحد أهالي التمانعة عن فرحته بافتتاح المركز بعد سنوات من الانتظار، مشيراً إلى أن الخدمات الصحية باتت متاحة في البلدة، ما يخفف عن الأهالي عناء التنقل والسفر لتلقي العلاج.

يذكر أن وزير الصحة مصعب العلي افتتح برفقة محافظ إدلب محمد عبد الرحمن ومدير الصحة سامر عرابي، خمسة مراكز صحية في ريف محافظة إدلب في آذار الماضي، توزعت في بلدات آفس، ومعر دبسة، والتح، ومعصران، وحيش.