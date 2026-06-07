ورشة تدريبية حول فن الإلقاء والتأثير لتعزيز مهارات الإعلاميين ‏في درعا

درعا-سانا‎ ‎

‎ ‎انطلقت في المركز الثقافي بمدينة درعا ورشة تدريبية بعنوان فن ‏الإلقاء والتأثير ينظمها اتحاد الصحفيين السوريين على مدار ثلاثة ‏أيام بهدف تطوير مهارات التواصل والإلقاء لدى الإعلاميين ‏والصحفيين وتعزيز قدرتهم على إيصال الرسائل الإعلامية بفاعلية ‏إلى مختلف فئات المجتمع‎.‎

‎ ‎وتتناول الورشة مجموعة من المحاور الأساسية المرتبطة بفنون ‏الإلقاء والتأثير من بينها أسس الإلقاء الفعال ومهارات التواصل مع ‏الجمهور وتقنيات استخدام لغة الجسد وإدارة الصوت وبناء الرسائل ‏الإعلامية المؤثرة بما يسهم في رفع كفاءة العاملين في القطاع ‏الإعلامي وتطوير أدائهم المهني‎ .‎

تفاعل كبير في ورشة فن الإلقاء

وأكدت المدربة لميس البلخي المشرفة على الورشة أن الدورة تأتي ‏في إطار دعم وتطوير المهارات الشخصية والمهنية للمشاركين، ‏مشيرة إلى أن التفاعل الكبير الذي شهدته الجلسات التدريبية يعكس ‏أهمية هذه المهارات وحاجة الإعلاميين إلى تنميتها‎.‎

من جانبه أوضح الصحفي حمزة فهيد أحد المشاركين في الورشة ‏أن مثل هذه البرامج التدريبية تمثل فرصة مهمة للإعلاميين في ‏محافظة درعا لتطوير قدراتهم المهنية والاستفادة من الخبرات ‏المتنوعة‎.‎

وأضاف: نتمنى أن نشهد مستقبلاً المزيد من البرامج التدريبية ‏المتخصصة التي تسهم في تطوير مهارات الصحفيين وتتيح ‏للمشاركين الاستفادة من خبرات المدربين، إضافة إلى تبادل ‏التجارب والمعارف بين المشاركين‎.‎

وأشار إلى أن الصحفيين في محافظة درعا لم تتوفر لهم خلال ‏السنوات الماضية فرص كافية للحصول على تدريبات مهنية تواكب ‏متطلبات العمل الصحفي، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تشهد ‏نشاطاً متزايداً في مجال التدريب الإعلامي، الأمر الذي يسهم في ‏تعزيز قدرات الكوادر الصحفية وتأهيلها بشكل أفضل‎.‎

‎ ‎وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الأنشطة والبرامج التدريبية ‏التي ينظمها اتحاد الصحفيين السوريين بهدف دعم وتأهيل الكوادر ‏الإعلامية في مختلف المحافظات السورية ورفع مستوى الأداء ‏المهني للعاملين في القطاع الإعلامي‎. ‎

وتكتسب مهارات الإلقاء والتواصل أهمية خاصة في العمل ‏الصحفي والإعلامي، نظراً لدورها في تعزيز قدرة الإعلاميين على ‏تقديم المحتوى بوضوح واحترافية، وبناء تواصل أكثر فاعلية مع ‏الجمهور بما ينعكس إيجاباً على جودة الرسالة الإعلامية وتأثيرها‎.‎