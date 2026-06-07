ورشة تدريبية حول فن الإلقاء والتأثير لتعزيز مهارات الإعلاميين ‏في درعا

درعا-سانا
انطلقت في المركز الثقافي بمدينة درعا ورشة تدريبية بعنوان فن الإلقاء والتأثير ينظمها اتحاد الصحفيين السوريين على مدار ثلاثة أيام بهدف تطوير مهارات التواصل والإلقاء لدى الإعلاميين والصحفيين وتعزيز قدرتهم على إيصال الرسائل الإعلامية بفاعلية إلى مختلف فئات المجتمع.
وتتناول الورشة مجموعة من المحاور الأساسية المرتبطة بفنون الإلقاء والتأثير من بينها أسس الإلقاء الفعال ومهارات التواصل مع الجمهور وتقنيات استخدام لغة الجسد وإدارة الصوت وبناء الرسائل الإعلامية المؤثرة بما يسهم في رفع كفاءة العاملين في القطاع الإعلامي وتطوير أدائهم المهني .
تفاعل كبير في ورشة فن الإلقاء
وأكدت المدربة لميس البلخي المشرفة على الورشة أن الدورة تأتي في إطار دعم وتطوير المهارات الشخصية والمهنية للمشاركين، مشيرة إلى أن التفاعل الكبير الذي شهدته الجلسات التدريبية يعكس أهمية هذه المهارات وحاجة الإعلاميين إلى تنميتها.
من جانبه أوضح الصحفي حمزة فهيد أحد المشاركين في الورشة أن مثل هذه البرامج التدريبية تمثل فرصة مهمة للإعلاميين في محافظة درعا لتطوير قدراتهم المهنية والاستفادة من الخبرات المتنوعة.
وأضاف: نتمنى أن نشهد مستقبلاً المزيد من البرامج التدريبية المتخصصة التي تسهم في تطوير مهارات الصحفيين وتتيح للمشاركين الاستفادة من خبرات المدربين، إضافة إلى تبادل التجارب والمعارف بين المشاركين.
وأشار إلى أن الصحفيين في محافظة درعا لم تتوفر لهم خلال السنوات الماضية فرص كافية للحصول على تدريبات مهنية تواكب متطلبات العمل الصحفي، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تشهد نشاطاً متزايداً في مجال التدريب الإعلامي، الأمر الذي يسهم في تعزيز قدرات الكوادر الصحفية وتأهيلها بشكل أفضل.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الأنشطة والبرامج التدريبية التي ينظمها اتحاد الصحفيين السوريين بهدف دعم وتأهيل الكوادر الإعلامية في مختلف المحافظات السورية ورفع مستوى الأداء المهني للعاملين في القطاع الإعلامي.
وتكتسب مهارات الإلقاء والتواصل أهمية خاصة في العمل الصحفي والإعلامي، نظراً لدورها في تعزيز قدرة الإعلاميين على تقديم المحتوى بوضوح واحترافية، وبناء تواصل أكثر فاعلية مع الجمهور بما ينعكس إيجاباً على جودة الرسالة الإعلامية وتأثيرها.