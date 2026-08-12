حملة تبرع بالدم في طرطوس لتعزيز مخزون بنك الدم

طرطوس-سانا

نظمت مديرية صحة طرطوس بالتعاون مع بنك الدم، اليوم الأربعاء، حملة تبرع في مركز العيادات الشاملة، بهدف رفد مخزون بنك الدم وتعويض النقص في بعض الزمر، وتلبية احتياجات المرضى.

وأوضح مدير منطقة طرطوس الصحية الدكتور عيسى حسين في تصريح لمراسلة سانا أن الحملة تشكل المحطة السادسة ضمن سلسلة حملات تبرع بالدم، أُقيمت في مركز الحسين والرمل والرحمة والميناء وخربة المعزة، مشيراً إلى أن الهدف منها تأمين مختلف زمر الدم وتعزيز مخزون بنك الدم.

التبرع بالدم واجب إنساني

من جانبه، لفت مسؤول ضبط الجودة في منطقة طرطوس الصحية الدكتور وسيم سليمان إلى أن التبرع بالدم واجب إنساني منقذ لحياة المرضى الذين يحتاجون لنقل الدم ولا سيما في حالات التلاسيميا وفقر الدم المنجلي والعمليات الجراحية، إضافة إلى أهمية التبرع في تأمين الزمر الدموية النادرة.

وأُقيمت الحملة بإشراف فرق طبية متخصصة تولت إجراء الفحوصات اللازمة للمتبرعين والتأكد من ملاءمتهم للتبرع.

وشهدت الحملة تفاعلاً من مواطنين بادروا إلى التبرع، انطلاقاً من إيمانهم بأهمية هذه المبادرات الإنسانية في إنقاذ الأرواح وتعزيز مخزون بنك الدم.

وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من حملات التبرع بالدم نُظمت خلال الفترة الماضية في عدد من المناطق السورية، بهدف تعزيز مخزون بنوك الدم، وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمشافي والمراكز الطبية، وتعزيز ثقافة التبرع الطوعي بالدم وترسيخ قيم التكافل المجتمعي.